Ciclismo. Bernal tem a vitória no Tour praticamente assegurada

Ainda não é matemático, mas já será virtual: Egan Bernal vai vencer a Volta a França. O ciclista colombiano de apenas 22 anos, que chegou esta sexta-feira à liderança da prova, decorridas 19 etapas, cruzou este sábado a meta no quarto lugar, agarrado a Geraint Thomas, seu colega na INEOS e vencedor da edição de 2018, e assegurou a manutenção da camisola amarela, quando falta apenas a etapa da consagração, nos Campos Elísios.

Curiosamente, o primeiro a cortar a meta no alto de Val de Thorens foi Vincenzo Nibali, veterano ciclista italiano que já venceu as três maiores voltas do calendário internacional (Tour, Giro e Vuelta) e que vinha a fazer uma prova bastante modesta até aqui - entrou nesta 20.ª etapa no 43.º posto da geral.

Com 1.11 minutos de vantagem para Geraint Thomas, parece garantido que a vitória não fugirá mesmo a Egan Bernal, que se tornará assim o primeiro colombiano a conquistar o Tour. Thomas deverá manter o segundo posto, com Steven Kruijswijk, da Team Jumbo, a fechar o pódio. Julian Alaphilippe, da Deceuninck-Quick Step, que liderou durante praticamente toda a prova, é agora quinto.