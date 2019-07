Adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil demite-se devido a polémica de golas inflamáveis

O presidente da concelhia do PS de Arouca recomendou as empresas para compra das 70 mil golas inflamáveis

O técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demitiu-se esta segunda-feira, após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos ‘kits’ de emergência para o programa “Aldeias Seguras”.

A informação foi avançada pela agência Lusa que acrescentou ainda que, num comunicado, o gabinete do ministro da Administração Interna esclareceu que “o Técnico Especialista Francisco José da Costa Ferreira pediu a exoneração de funções no Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil”. O pedido foi aceite por José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil.

Esta segunda-feira, o Jornal de Notícias adiantou que Ferreira, que exerce também o cargo de presidente da concelhia do PS de Arouca, recomendou as empresas para a compra de 70 mil golas inflamáveis, 15 mil kits de emergência com materiais combustíveis e a distribuição de panfletos às 1909 populações abrangidas pelo projeto.

Recorde-se que, no sábado, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ordenou a abertura de um inquérito acerca da contratação de material de sensibilização para incêndios.