Incêndio deflagra no Continente de Barcelos

Um incêndio deflagrou, durante a tarde desta terça-feira, no hipermercado Continente, em Barcelos, no distrito de Braga.

Segundo o Diário do Minho avançou, “o alarme começou a tocar e observamos algum fumo”, citando Marco Araújo, cliente que estava no interior do hipermercado Continente, quando a meio da tarde soaram as ordens de evacuação do edifício, composto, para além do hipermercado, por uma série de lojas, todas do Grupo SONAE.

Foi na loja Sportzone o foco do incêndio, segundo informações recolhidas no local, pelo Diário do Minho, de acordo com as quais a zona do armazém ficou totalmente destruída.

Mas “a zona aberta ao público não foi atingida, porque confinamos as chamas à zona do armazém onde terá tido início o incêndio”, afirmou o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, Rui Araújo, como comandante das operações de socorro, em operação com os Bombeiros Voluntários de Barcelos e com o apoio da GNR de Barcelos.