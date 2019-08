“Matei os meus filhos!”. Homem liga à mulher para ir buscar os filhos à creche, mas estes estavam mortos dentro do carro

Juan Rodriguez ia levar os filhos a uma creche em Nova Iorque antes de seguir para o trabalho, mas nunca o chegou a fazer. A descoberta surgiu da pior maneira depois do homem ligar para a mãe das crianças e pedir para as ir buscar à creche. Foi nesse momento que se apercebeu que as crianças tinham ficado esquecidas no carro durante várias horas.

“Ele fez um telefonema para a mulher quando estava a sair do parque de estacionamento do hospital (local onde trabalha) para lhe pedir para ir buscar as crianças à creche”, disse fonte da polícia. “Era suposto ele ir buscar um uniforme de substituição. Ele acreditava mesmo que tinha deixado os filhos na creche”.

Segundo a WPIX, uma estação de televisão americana com sede em Nova Iorque, Rodriguez conduziu durante dois quarteirões após sair do hospital e só aí se apercebeu que as crianças tinham ficado no carro. Foi nesse momento que parou o carro e se apercebeu que os dois filhos estavam mortos no banco de trás.

De acordo com a investigação da polícia naquele dia estavam 42 graus. Rodriguez é um veterano de guerra que trabalha num hospital para ajudar outros veteranos de guerra.