Irmã de Georgina namora com artista que esculpiu busto de Cristiano Ronaldo

Ivana Rodríguez revelou esta segunda-feira que está numa relação com o artista plástico Carlos Garcia, autor do mais recente busto de Cristiano Ronaldo no aeroporto da Madeira. A irmã de Georgina Rodríguez coloca assim fim aos rumores de que estaria apaixonada por uma amiga.

Através do Instagram, Ivana partilhou uma imagem ao lado de Carlos Garcia e os comentários rapidamente se encheram de desejos de felicidades para o casal.

"Tu. A minha casa, onde quer que seja", escreveu na legenda da fotografia.

Recorde-se que Carlos Garcia, que é próximo de Cristiano Ronaldo, é o autor do mais recente busto do futebolista no aeroporto Internacional da Madeira. A nova peça em bronze veio substituir, em junho do ano passado, o busto original.