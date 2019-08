Sede do jornal USA Today evacuada devido à presença de homem armado

Um homem armado encontra-se na sede do jornal USA Today, em McLean, de acordo com as autoridades do condado de Fairfax, na Virgínia.

A polícia norte-americana disse, através da conta oficial de Twitter, estar a responder a um alerta de um "homem armado" na sede do jornal e pediu à população para evitar passar na área.

O jornalista William Dyer publicou um video onde mostra o edifício a ser evacuado. Muitos dos colaboradores que trabalham na sede do jornal têm feito publicações a mostrar a evacuação e a presença das autoridades.