Coletes Amarelos juntam-se à greve dos motoristas em protesto

Mobilização será no dia 12 de agosto

Os Coletes Amarelos portugueses vão mobilizar-se em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. A mobilização está marcada para dia 12 de agosto e servirá também como reforço da greve dos motoristas - marcada para o mesmo dia.

Está assim prevista uma marcha lenta e uma manifestação na Assembleia da República. Na página de Facebook do Movimento Coletes Amarelos Portugal, a organização apela aos intervenientes que deixem bem vísivel o colete refletor no tablier do carro "para não serem bloqueados". Esta medida servirá para que os manifestantes se identifiquem entre si.

Os Coletes Amarelos vão reunir-se no Macdonald's de Corroios pelas 08h00 e no Parque Intermodal Malveira, pela mesma hora. O início da marcha está marcado para as 09h30 e a hora prevista de chegada à Assembleia é às 11h00.

Segundo o Eco, o Governo já terá sido alertado para a possibilidade de haver um bloqueio da Ponte 25 de Abril e ainda para uma marcha lenta nas autoestradas que ligam Lisboa ao Porto (A1) e Lisboa ao Algarve (A2).