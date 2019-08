Cristiano Ronaldo nomeado para melhor avançado da Liga dos Campeões

Ronaldo já foi distinguido três vezes com o troféu de melhor avançado, na época de 2007/2008, 2016/2017 e 2017/2018.

Cristiano Ronaldo é um dos três nomeados para melhor avançado da Liga dos Campeões de futebol de 2018/2019. O argentino, Lionel Messi e o senagalês, Sadio Mané também estão nomeados.

O jogador português marcou seis golos, em nove jogos, na época passada. Ronaldo já foi distinguido três vezes com o troféu de melhor avançado, na época de 2007/2008, 2016/2017 e 2017/2018.

A UEFA anunciou também outras nomeações, como a de guarda-redes, disputada pelo francês, Hugo Lloris e o alemão Ter Stegen, que defende a baliza do FC Barcelona.

O Liverpool tem dois jogadores a disputar o prémio de melhor defesa - Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt, da Juventus também se encontra na luta para ganhar o troféu.

Já Frenkie de Jong do Barcelona, Christian Eriksen, do Tottenham e Jordan Henderson, do Liverpool estão nomeados para melhor médios.