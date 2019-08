Grupo de jovens detido após assaltar taxista no Beato em Lisboa

Um grupo de três jovens foi detido pela PSP, no último sábado, na freguesia do Beato, em Lisboa, por suspeitas de assalto a um taxista.

De acordo com um comunicado da Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os jovens,com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, entraram no táxi na zona do Cais Sodré, pelas 03h00 da madrugada, com destino ao Beato. Quando já estavam no local de chegada, o motorista foi surpreendido com um golpe conhecido por ‘mata-leão’ por um dos suspeitos que seguia no banco de trás da viatura, enquanto os outros roubavam dinheiro e bens.

Foi de imediato emitido Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito por Autoridade de Polícia Criminal.

Presentes a tribunal foi-lhes aplicada as medidas de coação de "apresentações periódicas".