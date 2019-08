Cristiano Ronaldo ou Messi? Jorge Jesus responde

Jorge Jesus teve de escolher entre Cristiano Ronaldo e Messi para melhor jogador da atualidade. Embora considere que ambos fazem “a mesma coisa com estilos diferentes”, o técnico português admite que as suas preferências recaem sobre CR7.

"Se tivesse a inteligência de juntar os dois, ninguém os ganharia. Mas fazem os dois a mesma coisa com estilos diferentes. Para mim, o melhor é Ronaldo. Mas Messi, para quem vê, é mais artista. O Ronaldo não precisa driblar um ou dois para fazer o golo. Ronaldo precisa de uma oportunidade para fazer golo, tanto que é o maior goleador do futebol mundial", começou por dizer Jesus, em declarações ao site da CONMEBOL.

"Messi é mais criador do que Ronaldo, mas o Ronaldo é um finalizador, e nesse momento o Ronaldo deveria ser o exemplo de jogador para toda a gente. Todo o jovem que quiser ser jogador de futebol devia ter o exemplo do que é ser profissional de futebol. Ronaldo nasceu para jogar, vive pelo futebol, prepara-se para o futebol. É um profissional exemplar. Também tem as suas maluquices, como todos têm, mas isso é quando está em férias. Em casa tem ginásio, campo para treinar, ele só pensa em valorizar-se. Ele está com 34 anos, vai jogar mais três ou quatro anos. O Messi não vai chegar aí", acrescentou.

Questionado se ainda era possível utilizar o avançado da Juventus na Taça Libertadores, o técnico respondeu entre risos. Se ele quiser vir para o Flamengo", rematou.