Tikiiri, a elefante doente de 70 anos que é obrigada a "abençoar" turistas todas as noites

A associação de proteção animal ‘Sabe Elephant’ utilizou as redes sociais para denunciar a história de Tikiiri, uma elefante de 70 anos, que é obrigada pelos tratadores a “abençoar”, noite após noite, os turistas que participam nos desfiles do conhecido festival budista Esala Perahera, no Sri Lanka.

"Tikiri participa no desfile todas as noites até tarde, durante dez noites consecutivas, entre o barulho, o fogo-de-artifício e o fumo. Ela caminha muitos quilómetros todas as noites para que as pessoas se sintam abençoadas durante a cerimónia. Ninguém vê o seu corpo com pele e osso e enfraquecido, por causa do fato. Ninguém vê as lágrimas nos olhos, feridos pelas luzes brilhantes que decoram a sua máscara, ninguém vê a sua dificuldade em caminhar, já que as suas pernas estão algemadas enquanto ela caminha", lê-se no Facebook da ssociação.

"Como pode ser isto uma bênção ou algo sagrado, quando fazemos outras vidas sofrer?", questiona ainda a organização.

A denuncia da foi feita esta terça-feira, no dia em que se assinalou o Dia Mundial do Elefante. Este ano, o Camboja anunciou a proibição dos passeios de elefantes nas visitas ao templo de Angkor Wat, a maior atração turística do país, a partir de 2020, depois de uma petição internacional que reuniu mais de 14 mil assinaturas em dois dias.