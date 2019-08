Avião da TAP teve de regressar a Lisboa por avaria técnica

Um avião da TAP com destino à Ilha de Sal, em Cabo Verde, foi obrigado a regressar ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, este domingo à noite.

O Airbus 321 aterrou pelas 23h30, apenas meia hora depois de ter partido. A informação foi confirmada ao SOL por fonte oficial da TAP: "A TAP confirma que o avião que fazia o voo TP 1549 Lisboa-Ilha do Sal, em Cabo Verde, deste domingo, voltou a aterrar em Lisboa após descolagem devido a questões técnicas. A aterragem decorreu em total segurança e tranquilidade e os passageiros foram protegidos em outros voos com destino à Ilha do Sal".

"A TAP adicionou um voo extra para este destino que sairá na noite desta segunda-feira", acrescentou a mesma fonte.

A companhia aérea fez ainda questão de sublinhar que nunca esteve em questão a segurança dos passageiros e da aeronave.