Maioria dos fogos são de pequena dimensão

Mais de 80% dos 7192 incêndios rurais que deflagraram até ao dia 15 de agosto provocaram menos de um hectare de área ardida, segundos dados oficiais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O relatório provisório do ICNF refere ainda que, até ao dia 15 de agosto, apenas uma ocorrência provocou uma área ardida superior a 10 mil hectares. Falamos aqui do incêndio que deflagrou em Vila de Rei, a 20 de julho.

Os distritos com mais ocorrências foram o Porto, Lisboa e Braga. Já o distrito de Santarém foi o que teve a maior área ardida, seguido de Castelo Branco e de Beja.

Até ao dia 15 de agosto, o mês mais afetado por incêndios rurais em 2019 foi julho. No total foram registados 1626 fogos neste mês, que representam 23% do número total registado desde o início do ano.