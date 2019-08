Vídeo mostra mulher nua a dançar em cima de Ferrari nas ruas de Ibiza

Quem viu a cena achou que só podia estar a sonhar: uma mulher completamente despida a dançar em cima de um Ferrari que circulava nas ruas de Ibiza, em Espanha.

A cena era tão inverosímil que quem a testemunhou quis fazer prova em vídeo daquilo que estava a ver.

Dentro do carro seguiam dois homens, condutor e passageiro, além da mulher que estava sentada no topo do carro.

O condutor do carro pode estar sujeito a multa por ter cometido infrações, entre elas o excesso de ocupantes naquele carro de luxo, que só tem lugar para dois.

O vídeo gravado por uma testemunha foi publicado nas redes sociais e as imagens, cuja data de gravação não se conhece, estão a tornar-se virais.