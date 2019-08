O corpo pertencerá a uma mulher com cinquenta anos de idade.

Uma mulher foi retirada sem vida do rio Tâmega, em Amarante, esta quinta-feira, segundo declarações de uma fonte do INEM à agência Lusa. O corpo pertencerá a uma mulher com cinquenta anos de idade, segundo a mesma fonte.

O corpo foi retirado do rio por volta das 09h49 e o caso está a ser investigado pela Policia Judiciária, segundo uma fonte da GNR, para apurar se houve indícios criminosos.