Sanders apresenta plano de 16,7 biliões de dólares para combater alterações climáticas

O candidato às presidenciais norte-americanas de 2020, Bernie Sanders, apresentou um plano para o "Green New Deal", esta quinta-feira, no valor de 16,3 biliões de dólares (14,72 biliões de euros) para garantir que 100% da eletricidade, nos Estados Unidos, provenha de energia verde até 2030. Até agora, este é o programa mais caro para combater as alterações climáticas vinda de um democrata.

A proposa apresentada por Sanders delineia uma "mobilização federal" durante dez anos que porá as alterações climáticas em toda a ação política do Governo, da imigração à política externa, criando, ao mesmo tempo, 20 milhões postos de trabalho.

"Como Presidente, Bernie Sanders abraçará com ousadia o imperativo mora das mudanças climáticas e mobilizará a vontade política necessária para uma transformação massiva na nossa sociedade, com investimentos avultados em energia sustentável, eficiência energética e uma transformação do nosso sistema de transportes", refere o plano do candidato.

Para Sanders, as alterações climáticas são uma emergência nacional. O senador do Vermont defendeu numa entrevista, na quarta-feira, que o seu plano se "pagaria por si" nos próximos 15 anos. Como? Aumentando os impostos a empresas de petrolíferas, com a riqueza gerada pela criação de 20 milhões empregos, e assim, com os seus impostos, e cortando 1 bilião de dólares (900 mil milhões de euros) em despesas militares.

Este programa ultrapassa largamente as propostas dos seu concorrentes, como Joe Biden e Elizabeth Warren. O antigo vice-Presidente propôs um plano de 1,7 biliões de dólares (1,54 milhões de euros) para combater as alterações climáticas, enquanto que a proposta da senadora do Massachussets prevê que sejam gastos 2 biliões de dólares (1,81 biliões de euros) para garantir a transição energética.