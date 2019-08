US Open. João Domingues eliminado, Sousa conheceu adversário

O tenista português João Domingues, 185.º do ranking ATP, foi, hoje, eliminado na segunda ronda da fase de qualificação do US Open, ao perder para o russo Evgeny Donskoy, 123.º do mundo, em dois sets, parciais de 7-6 (10-8) e 7-5, num encontro decidido em uma hora e 49 minutos.

Já João Sousa conheceu esta quinta-feira o adversário na primeira ronda do quarto e último Grand Slam da temporada, com início marcado para segunda-feira.

O vimaranense, 43.º do mundo, vai medir forças com o australiano Jordan Thompson, (55.º).