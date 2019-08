"José Cid adaptou sem esforço a influência da música popular anglo-saxónica ao estilo original do pop-rock português" começou por escrever a Academia Latina de Gravação no seu site oficial, esta quinta-feira. O cantor e compositor anteriormente referido, de 77 anos e autor de êxitos como 'Cabana Junto à Praia' ou 'Ontem, Hoje e Amanhã' foi agraciado com o Grammy latino por "excelência musical". Sublinhe-se que este prémio já havia sido entregue a Carlos do Carmo, em 2014, sendo que os artistas que fazem contribuições para o significado artístico da música latino são premiados.

Graça Fonseca, ministra da Cultura, felicitou o artista pelo prémio em comunicado enviado às redações. A governante esclareceu que "o excecional percurso de José Cid faz parte do cancioneiro nacional pop" e que "as suas canções atravessam gerações e são uma referência no panorama musical, montra inovadora que marcou o pop rock em Portugal".

No final do texto, Fonseca não deixou de referir que "o reconhecimento internacional é também o reconhecimento de uma inventividade linguística atenta aos fenómenos musicais do seu tempo, que permite à música portuguesa, e à sua história, dialogar com um território mais vasto como é o espaço latino".