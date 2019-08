Bombeiros dos Açores com falta de pessoal e ambulâncias

Os bombeiros dos Açores estão com falta de pessoal e ambulâncias, bem como de verbas para funcionamento quotidiano, especialmente na Ilha Terceira, levando a uma ação das estruturas nacionais representativas da classe junto da tutela já para resolver essa situação.

Evandro Teixeira, secretário coordenador dos Açores da Associação Nacional e Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, denunciou recentemente no Diário Insular falta de recursos humanos, ambulâncias e verbas nas associações da região autónoma, que poderá, segundo aquele responsável, colocar mesmo em causa os tempos de resposta em socorro.

A Direcção Nacional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais vai reunir-se hoje pela primeira vez com a secretária Regional da Saúde do Governo Regional dos Açores, Maria Teresa Luciano, que é quem agora tutela os bombeiros do arquipélago.

A reunião decorrerá ao início da tarde desta sexta-feira, em Angra do Heroísmo, sendo a delegação liderada por Sérgio Carvalho, que é presidente do sindicato e vice-presidente da associação.

Em cima da mesa estará a revisão da portaria que regula a situação profissional, bem como o funcionamento dos bombeiros dos Açores, para além da legislação para o sector.

Durante todo o dia de quinta-feira foram realizados plenários com bombeiros e reuniões com direções e comandos das associações humanitárias da Ilha Terceira, onde foram sendo abordados vários assuntos, como a legislação para a carreira de bombeiro e a atual situação do sector, problemas laborais, situações internas e projetos para o futuro.