Marido confessa ser o responsável pela morte da mulher em Braga

Um homem, de 59 anos, entregou-se às autoridades na sexta-feira à noite e confessou ser o responsável pela morte da mulher, de 54 anos.

Segundo a Polícia Judiciária, a vítima foi encontrada morta com três tiros de caçadeira, em Braga. A filha, grávida de 31 semanas, apercebeu-se do crime ao ouvir os disparos. O suspeito fugiu do local, mas acabou por se entregar.

O homem está agora em prisão preventiva a aguardar julgamento.