PSP desenvolve projeto nas escolas para sensibilizar as crianças para os direitos dos animais

Um total de 7465 alunos e 394 professores do ensino básico estiveram presentes nas sessões levadas a cabo por formadores do projeto e da PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), em conjunto com a MARS PORTUGAL INC., desenvolveu o projeto educativo "EU CUIDO". O objetivo passa por educar e sensibilizar as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico para os direitos dos animais e o papel dos animais de estimação na sociedade.

Este projeto, que já foi levado a cabo no decorrer no ano letivo 2018/19, consiste em realizar ações de sensibilização em sala de aula. Aí, as autoridades explicam, de forma simples, os aspetos fulcrais na relação entre crianças e animais de estimação. Enfatizam, igualmente, os direitos dos animais, bem como a sua importância ao nível da qualidade de vida das famílias.

Membros do Grupo Operacional Cinotécnico e dos Polícias da Escola Segura da PSP têm participado nestas ações, por forma a demonstrar a importância dos animais no seu trabalho, bem como reforçar a presença das autoridades junto da comunidade escolar.

No decorrer do ano letivo transato, foram 62 as escolas abrangidas pelo projeto "EU CUIDO". Um total de 7465 alunos e 394 professores do ensino básico estiveram presentes nas sessões levadas a cabo por formadores do projeto e da PSP.

Em 2019/20, este projeto permanecerá uma aposta da PSP, que está, inclusive, a formar mais Polícias da Escola Segura para que possam conduzir estas ações.