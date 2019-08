Um camião e um veículo ligeiro de transporte de mercadorias colidiram, pouco antes das 17h desta sexta-feira, no IP3, em Óvoa, no concelho de Santa Comba Dão. De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, em declarações à agência Lusa, a tragédia provocou um morto e um ferido - que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra. O trânsito ficou condicionado no itinerário que liga Viseu a Coimbra.