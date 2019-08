Cadáver de homem retirado no Rio Leça

O cadáver de um homem foi retirado no Rio Leça, em Águas Santas, concelho da Maia, no distrito do Porto.

A vítima estava desaparecida há alguns dias, tendo sido encontrada numa margem do Rio Leça, na localidade de Ardegães, em Águas Santas, na Maia, perto da sua residência, ao princípio da noite desta sexta-feira, nos arredores do Porto.

O cadáver foi removido pelos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, a ocorrência registada pela PSP de Águas Santas, tendo-se deslocado ao local a Polícia Judiciária.