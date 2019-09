Tolentino de Mendonça convidado para presidir às comemorações do 10 de junho de 2020

Presidente da República anunciou que convidou o recém-nomeado cardeal para presidir, no próximo ano, às cerimónias do Dia de Portugal que vão arrancar na Madeira.

O recém-nomeado cardeal Tolentino de Mendonça foi convidado pelo Presidente da República para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas de 2020.

Tal como anunciou o pimeiro-ministro, no próximo ano as comemorações do 10 de junho arrancam na Madeira, de onde o cardeal é natural, e vão prosseguir na África do Sul, junto da comunidade portuguesa.

O convite ao futuro cardeal para presidir às comocerações do 10 de junho foi anunciada numa nota publicada na página da Presidência da Republica.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que vai marcar presença na cerimónia de imposição do barrete cardinalício.