Mais de 300 ex-políticos recebem subvenções mensais vitalícias

Antigos políticos e juízes do Tribunal Constitucional recebem subvenções com valores que vão dos 880 aos 13.600 euros mensais.

Foi divulgada, esta segunda-feira, a lista de ex-políticos (antigos primeiros-ministros, ex-deputados ou antigos autarcas) e juízes do Tribunal Constitucional que beneficiam de subvenções vitalícias mensais. Ao todo são 318 os beneficiários que recebem subvenções com valores que vão até aos 13.600 euros mensais.

Segundo a lista, que voltou a estar disponível após três anos, no site da Caixa Geral de Aposentações, o Estado gasta por mês 463 mil euros em subvenções activas e pagas na totalidade. A subvenção mais baixa da lista é de 883 euros pagos ao ex-deputado socialista, Renato Luís Pereira Leal, e a mais alta de 13.607 euros (com redução parcial) a Vasco Rocha Vieira, o último Governador de Macau, nomeado para o Conselho Geral e de Supervisão da EDP, em 2012.

Em comparação com a lista de 2016, há mais quatro nomes: o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, o deputado Adão Silva, o deputado José Cesário e o antigo ministro da Justiça Alberto Martins, sendo que apenas estão ativas as subvenções de Miguel Macedo e de Alberto Martins, estando as outras duas suspensas.