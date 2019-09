Kanye West tira cera do ouvido e come-a | VÍDEO

Aos 42 anos, Kanye West não esconde que a religião assume um papel preponderante na sua vida: alcançou o estrelato com sucessos como 'Jesus Walks', posou como profeta na capa da Rolling Stone, apelida-se de Yeezus e criou um culto de domingo, no início deste ano, com a esposa. Com o título "Sunday Service", as cerimónias religiosas de um dos casais mais controversos dos EUA têm-se expandido pelo país e chegaram, inclusivamente, ao festival Coachella. No entanto, publicações como a GQ, já adiantaram que "o coro gospel canta durante aproximadamente uma hora" e, deste modo, as cerimónias constituem "um concerto" e não "uma nova igreja". No passado domingo, no decorrer de uma celebração da igreja Kardashian-West, Kanye foi captado a tirar cera de uma das orelhas e a comê-la.

"Nem reparei mas recebi um vídeo do Kanye West a comer a cera dos ouvidos" escreveu o utilizador do Twitter, Jorge Castro, que partilhou as imagens. Em oito segundos, o artista protagoniza um momento insólito e, de seguida, dá um beijo na bochecha a uma mulher que se julga ser a companheira. Com mais de 23 mil retweets e aproximadamente 126 mil gostos, o vídeo tem obtido os mais variados comentários dos utilizadores da rede social. "Podemos parar de o apoiar agora" escreveu Abi Brignac, enquanto Ax Jeanette comentou: "Ele não usava brincos? Não me digam que está a tirar porcaria que sobrou dos brincos".