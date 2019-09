Aveiro. Duas aldeias e um jardim de infância evacuados

A intensidade do vento está a dificultar a operação dos bombeiros.

As aldeias de Póvoa de Fontão e Vale da Silva, no concelho de Albergaria-a-Velha, em Aveiro tiveram de ser evacuadas devido à proximidade das chamas.

São Marcos também está sobre ameaça, visto o incêndio estar cada vez mais próximo da povoação, onde se encontra a associação dos Amigos dos Animais, que abriga mais de 300 animais. Em Assilhó, um jardim de infância, onde estavam 19 crianças e dois adultos também foi evacuado, segundo a TVI24.

A intensidade do vento está a dificultar a operação dos bombeiros. Quase 800 operacionais estão a lutar contra as chamas, apoiados por mais de 200 veículos e seis meios aéreos, segundo o site oficial da Proteção Civil. A situação já obrigou ao corte da Autoestrada do Norte (A1), A25 (Beiras Litoral e Alta), IC e Estrada Nacional 16.2 estão cortadas devido aos incêndios