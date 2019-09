Adeptos da Roménia desrespeitam filha de Luis Enrique | VÍDEO

A notícia da morte da filha do ex-selecionador espanhol Luis Enrique correu o mundo e emocionou grande parte da população. Xana morreu na semana passada, vítima de cancro, com apenas nove anos de idade.

Em homenagem à menina e ao técnico espanhol foi decretado um minuto de silêncio nos jogos de apuramento para o europeu, que vão acontecer durante esta semana. No entanto, um grupo de adeptos não respeitou a homenagem à filha de Luis Enrique.

Quando foi decretado o minuto de silêncio, vários adeptos da Roménia, seleção que jogava contra Espanha, começaram a assobiar e a cantar músicas. Em reação à falta de respeito pela filha do jogador, os adeptos e jogadores espanhóis começaram a aplaudir.

Foi o técnico que contou que a filha não tinha resistido ao cancro, na semana passada. "Vamos sentir muito a tua falta, mas iremos lembrar-nos de ti todos os dias da nossa vida, com esperança de que, no futuro, nos voltaremos a encontrar. Serás a estrela que guia a nossa família”, disse, numa última mensagem para a filha na sua conta oficial de Twitter.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA