Trump acusa Chrissy Teigen de ter uma “boca suja” e John Legend de ser "aborrecido”

O Presidente dos Estados Unidos manifestou a sua satisfação com a aprovação de uma nova lei destinada à reforma do sistema judicial norte-americano.

Mas Trump não se limitou a congratular-se se com a nova lei, fazendo ainda questão de sublinhar que há quem não tenha feito nada para a reforma judicial, mas que agora não param de dizer quão boa é aprovação da nova lei.

O Presidente chega mesmo a nomear algumas pessoas, como o de John Legend, "um músico aborrecido" e o da sua mulher Chrissy Teigen, que tem uma “boca suja".

....musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is - but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about....