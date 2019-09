Iniciativa Liberal quer privatizar CGD

O Iniciativa Liberal anunciou que “pretende criar uma legislação impeditiva de injeção de mais capital da Caixa Geral de Depósitos.

O partido, presidido por Carlos Guimarães Pinto, pretende assim que se inicie “um processo de privatização da CGD”, segundo um comunicado enviado às redações.

Esta proposta, que consta no programa eleitoral do partido, “vai ao encontro do objetivo de impedir o Estado de voltar a injetar dinheiro na banca”.