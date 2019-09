Sobe para quatro o número de mortes causadas pelas chuvas fortes em Espanha

As chuvas torrenciais provocadas pela depressão DANA, que estão a afetar o sudeste de Espanha, desde segunda-feira, já provocaram a morte a quatro pessoas.

A última atualização dava conta de três vítimas mortais, um casal com cerca de 70 anos que foi encontrado sem vida dentro de um carro numa área de difícil acesso de Albaceteña de Caudete e outro homem que morreu em Almeria, após o veículo em que seguia ter ficado preso num túnel que inundou.

Esta sexta-feira, o El Mundo avançou que outra pessoa foi encontrada morta, no interior de um carro que também ficou submerso.

As chuvas estão a causar inundações no sul de Alicante, no norte de Valência, em Múrcia, em Albacete e na província de Castela-Mancha.