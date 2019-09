Israel. Gantz não quer Governo de unidade com Netanyahu

As eleições de terça-feira deram 33 lugares no Parlamento israelita à coligação Azul e Branca, de Benny Gantz, e 31 assentos ao Likud, partido do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Para terem maioria absoluta, necessitam de 61 lugares. Netanyahu apelou a um Governo de unidade nacional entre as duas formações, mas Gantz disse que só o fará caso o atual primeiro-ministro saia de cena e que ele é que deveria ser primeiro-ministro.