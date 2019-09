Nélson Évora falha final dos Mundiais de Atletismo mas Pedro Pichardo garante lugar

Nélson Évora falhou o apuramento para a final dos Mundiais de Atletismo, esta sexta-feira. Por sete centímetros, o atleta português não vai participar nos mundiais do Qatar, que se realizam no domingo. O atleta do Sporting ficou em 15.º lugar, numa competição onde apenas 12 são apurados para a final.

Apesar do resultado - um salto de 16,80 metros - Nélson Évora diz sentir-se insatisfeito, mas não derrotado, citando a RTP1. Já o luso-cubano Pedro Pablo Pichardo conseguiu alcançar a final dos Mundiais de atletismo de Doha Iogo, na primeira tentativa, com um salto de 17,38 metros.