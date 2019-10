Tino de Rans, líder do RIR, votou perto das 10h30. Em declarações à SIC disse que vai acompanhar o resultados das eleições no "Café Pérola, a beber as minhas minis junto do meu povo”.

“Aqui tenho o meu chão e as minhas raízes. Não fazia sentido estar noutro lado a não ser aqui em Rans", concluiu.