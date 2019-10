Matilha de cães provoca morte imediata a vários animais no Parque Aventura

Um ataque de uma matilha de cães provocou a morte imediata de alguns animais do Parque Aventura, indicou hoje a empresa Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.

O caso ocorreu na segunda-feira à noite. Uma matilha de quatro cães causou "a morte imediata de algumas ovelhas e ferimentos noutras", citando a agência Lusa.

"Os animais mortos estão a ser encaminhados para o SIRCA -- Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos nas Explorações e as ovelhas feridas já foram devidamente tratadas", indicou ainda a empresa.

A situação já foi reportada à Polícia Municipal de Gondomar, PSP de Rio Tinto e a PSP da Águas Santas, que irão proceder com a investigação.

De acordo com a Lipor irão ser "reforçadas as medidas de alerta na área do Parque Aventura" e uma equipa especializada na captura de matilhas foi contratada, depois do incidente.