Bancários querem fusão de sindicatos

O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) aprovou no sábado a alteração dos estatutos, por forma a poder fundir-se com outros três sindicatos – um da banca e dois dos seguros.

A nova estrutura, a ‘Mais Sindicato, será assim composta pelo SBSI, o Sindicato dos Bancários do Centro, o Sindicato dos Seguros de Portugal e o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora.

Rui Riso, presidente do SBSI, disse à agência Lusa que o objetivo é criar "um sindicato mais forte" que abranja "todos os profissionais" do setor financeiro.

Se for para a frente, o ‘Mais Sindicato’ irá juntar, segundo a Lusa, 50 mil associados. Só o SBSI tem 37 mil sócios.