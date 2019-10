Trump e Erdogan chegam a acordo sobre ofensiva turca

Os Estados Unidos e a Turquia chegaram a um acordo que, segundo um tweet de Donald Trump, vai salvar "milhões de vidas".

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, foram recebidos, esta quarta-feira, em Ancara, pelo Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Depois de Donald Trump anunciar que as tropas americanas iam abandonar a zona nordeste da Síria, a Turquia lançou uma ofensiva contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) – aliada no combate aos ‘jihadistas’, mas considerada por Erdogan uma milícia terrorista.

O Presidente dos Estados Unidos confirmou, via Twitter, que as notícias serão dadas por Mike Pence e Mike Pompeo, em conferência de imprensa.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!