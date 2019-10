Alverca elimina Sporting da Taça de Portugal

Equipa do terceiro escalão do futebol nacional venceu Sporting por 2-0.

O Sporting perdeu, esta quinta-feira, por 2-0, frente ao Alverca, no jogo que abriu a terceira eliminatória da Taça de Portugal, e está assim eliminado da competição.

Foram precisos apenas 10 minutos para a equipa da casa inaugurar o marcador. Alex Apolinário fez o primeiro do clube do terceiro escalão do futebol nacional com um remate de fora da grande área.

O segundo golo do Alverca chegava logo no início da segunda parte. Aos 55 minutos foi a vez de Luan fazer o golo que deu o triunfo aos ribatejanos.

Numa noite que era decididamente do Alverca, a equipa orienta por Silas, campeã em título, diz adeus à competição.

O Alverca, orientado por Vasco Matos, é assim a primeira equipa a garantir lugar na quarta eliminatória da Taça de Portugal.