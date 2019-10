Filho de ator que interpretou 'Tarzan' esfaqueou mãe até à morte e tentou culpar o pai

Cameron Ely, filho do ator Ron Ely, que protagonizou a personagem de Tarzan numa série dos anos 60, esfaqueou a mãe até à morte na casa de família na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois de cometer o crime, Cameron, de 30 anos, ligou para o número de emergência a denunciar o pai.

De acordo com a revista People, quando as autoridades chegaram ao local, Cameron estava no exterior da casa e acabou a ser morto a tiro depois de se apresentar “como uma ameaça”.

A vítima, Valerie Lundeen, de 62 anos, foi encontrada depois com vários golpes “ de faca”.

Ron Ely, de 81 anos, acabou por ser internado, “por precaução”, na sequência do incidente.

O ator foi dos primeiros a interpretar a personagem de Tarzan. A série foi transmitida de 1966 a 1968 no canal NBC.