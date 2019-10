Catalunha. Mais de 50 detidos e quase 200 feridos

O último balanço da Polícia catalã sobre o quinto dia consecutivo de protestos na região aponta para a existência de pelo menos 54 detidos e 182 feridos na sequência dos confrontos violentos entre grupos separatistas e as forças de segurança, entre a noite de sexta-feira à noite e a madrugada deste sábado, em várias cidades da Catalunha.

Os Mossos d'Esquadra, a polícia regional da Catalunha, explicaram que a maioria das vítimas de ferimentos se registaram em Barcelona (cerca de 60, entre os quais 18 agentes do dispositivo policial). Ao longo da semana, quase 200 pessoas tiveram de ser vistas nos hospitais, de acordo com o ministro do Interior, com os danos globais a apontarem para 107 veículos policias inutilizados, 128 detidos e 800 contentores queimados.

Os confrontos entre forças de segurança e manifestantes em Barcelona começou na noite de segunda-feira, após a confirmação da condenação, por parte do Supremo Tribunal, de nove líderes independentistas catalães. O cenário na capital da Catalunha tornou-se quase de guerra, com os manifestantes a fazer barricadas e fogueiras, além de queimar mobiliário urbano e pneus, atirar pedras e petardos contra as autoridades e também montras, esplanadas, contentores e automóveis. Na última noite, o grau de violência aumentou, com a polícia a responder com balas de borracha, gás lacrimogéneo e canhões de água.