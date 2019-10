Serviços NOS "totalmente repostos" na sequência de "grave incidente"

A NOS informou, esta terça-feira, que os serviços já se encontram “totalmente repostos”, depois de problemas com a operadora a nível nacional durante a manhã.

“A NOS registou, ao final da manhã de hoje, dia 22 de outubro, uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados. Os serviços já se encontram totalmente repostos”, informa a empresa em comunicado.

“As equipas da NOS trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos seus clientes. As causas que estiveram na origem deste grave incidente serão objeto de uma averiguação, cujos resultados serão dados a conhecer”, acrescenta a NOS, lamentando o transtorno causado aos clientes afetados.