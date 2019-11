Premier League. André Gomes operado com sucesso

O Everton assegura que o médio português deverá "recuperar totalmente" da grave lesão sofrida no encontro deste domingo com o Tottenham

André Gomes já foi operado, na sequência da arrepiante lesão sofrida este domingo na partida entre o Everton e o Tottenham. De acordo com um comunicado emitido pelos toffees, a cirurgia para reparar a fratura no tornozelo direito correu "extremamente bem".

"O André agora vai passar algum tempo de recuperação no hospital, antes de regressar à USM Finch Farm para iniciar a reabilitação sob a orientação da equipa médica do clube. O jogador de 26 anos deve recuperar totalmente e gostaria de agradecer a todos os adeptos do Everton e membros da família de futebol em geral pelas mensagens de apoio que recebemos desde a partida de ontem", pode ler-se na nota emitida pelo clube de Liverpool.

Son Heung-min, que esteve na origem da grave lesão do médio português, ficou absolutamente inconsolável após ver o estado da perna de André Gomes. No fim do encontro, de resto, os próprios jogadores do Everton foram ao balneário adversário consolar o avançado sul-coreano do Tottenham. "Ele está destroçado. Quero agradecer ao capitão, Coleman [que sofreu uma lesão grave em 2017]. Ele veio conversar com o Son. Ficou tudo um pouco confuso no relvado, todos sabem o que aconteceu e ninguém acreditou que o Son fez de propósito. Sentimo-nos muito mal pelo André. Houve muito azar no lance", ressalvou o técnico dos spurs, Mauricio Pochettino. Também Dele Alli, colega de Son, considera que o sul-coreano "não teve culpa" da lesão de André Gomes e que ficou em choque: "O Son está arrasado e em lágrimas, mas ele não tem culpa. Já o disse muitas vezes e repito: o 'Sonny' é uma das melhores pessoas que poderão algum dia conhecer e ele nunca teria a intenção de fazer algo assim".

O tema foi igualmente abordado por Paulo Bento, técnico que em 2014 promoveu a estreia de André Gomes na seleção nacional e que é agora selecionador da Coreia do Sul. "Infelizmente, são situações que ocorrem. Antes de mais importa lamentar a lesão do André. É um jogador português, ainda que isso não mude em nada o meu sentimento, que seria sempre o mesmo. Aproveito para desejar-lhe uma boa recuperação e um regresso nas melhores condições, o mais rápido possível", começou por dizer o técnico luso, antes de falar diretamente sobre Son: "São situações que acontecem. Tenho completamente claro, para mim, que o Son não teve a mínima intenção de magoar o colega de profissão. A agressividade defensiva nem sequer é dos seus pontos fortes. Infelizmente estas situações fazem parte do futebol, e qualquer um deles vai superar esta situação".