Georgina Rodríguez é alvo de paródia na televisão italiana | VÍDEO

O programa 'Quelli che il Calcio' (aqueles que jogam futebol – em tradução livre) do canal italiano RAI 2 dedicou um momento de humor à namorada de Cristiano Ronaldo.

Na paródia televisiva, a atriz Liliana Fiorelli imita Georgina Rodríguez a falar dos filhos, do seu papel como influencer e dos carros, diretamente da "garagem do senhor Ronaldo", como a falsa Gio insiste em chamar a CR7.

A atriz que brinca com a figura de Georgina surge com um top decotado, onde se podem ler as iniciais do jogador português.

Sublinhe-se que o casal vive em Itália há cerca de um ano, desde que Cristiano ronaldo foi comprado pela Juventus, clube da cidade de Turim.