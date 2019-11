Homem agride agente da GNR em Santa Cruz

Um desacato num espaço noturno, no Passeio Marítimo de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, levou à chamada de militares da GNR. No entanto, foi depois de resolverem a situação que o verdadeiro problema se instalou: quando regressaram ao carro-patrulha, os agentes encontraram um homem a rasgar os pneus do automóvel, “com uma navalha de ponta e mola”, explicou o capitão Carlos Canatário, das Relações Públicas da GNR ao Jornal de Notícias.

Ao aproximarem-se do homem este “reagiu” e atingiu um dos guardas na mão com a navalha. O agente teve de receber assistência médica no hospital de Torres Vedras e levou quatro pontos.

A patrulha conseguiu deter o indivíduo, que aparentava estar alcoolizado. O agressor ficou detido no posto da GNR de Torres Vedras, a aguardar para ser ouvido por um juiz. Esta quinta-feira, por volta das 14h30, ainda não tinha sido presente a tribunal.