Generali com lucros de 2163 milhões de euros

A Generali registou lucros de 2.163 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um aumento de 16,6% em relação a igual período de 2018.

De acordo com a seguradora italiana, resultado operacional consolidado ascendeu a 3.934 milhões de euros até setembro deste ano, mais 9,1% do que o registado em período homólogo. A Generali atribui este resultado ao aumento da atividade em todas as áreas de negócio.

A seguradora explicou ainda que os prémios de seguro direto aumentaram 3,2% para 51.379 milhões de euros. Houve um aumento de 2,8% no ramo vida (35.323 milhões de euros) e de 4,3% no ramo não vida (16.055 milhões de euros).

Quanto ao património líquido do grupo, foi registado um crescimento de 24,2% em relação ao mesmo período de 2018, chegando aos 29.315 milhões de euros.