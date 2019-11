Garcia de Orta encerra Urgência pediátrica à noite durante a semana a partir de dia 18

Informação foi avançada esta manhã na TSF pela comissão de utentes do hospital, que esteve reunida com a administração

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai passar a encerrar todas as noites a partir de 18 de novembro. A informação foi avançada pela Lusa, que cita a comissão de utentes do hospital, que já esta manhã tinha adiantado na TSF que este era o cenário para os próximos seis meses, tendo marcado uma reunião com a administração do hospital. A urgência tem estado encerrada aos fins de semana (20h00 de sexta-feira às 08h30 de segunda-feira), sendo que a administração tinha anunciado que iria manter este modelo até dia 18.

João Proença, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, confirmou também ao i o novo plano de encerramentos definido neste hospital.

Segundo o dirigente sindical, que tem acompanhado o problema da falta de pediatras em Almada, a urgência passará agpra a estar encerrada todos os dias da semana entre as 20h e as 8h, tornando a funcionar ao fim de semana durante o dia. Uma situação que considera o resultado de anos de ausência de planeamento e de reforço de contratações para fazer face à idade dos membros da equipa e saídas de médicos, que levaram a um ponto em que o serviço de pediatria tenha apenas três médicos para fazer urgências durante a noite - a partir dos 50 anos os médicos estão dispensados de fazer urgência noturna. "Não é apenas uma questão de segurança, existe um enorme prejuízo para as famílias, que têm de atravessar a ponte para receberem cuidados", sublinha, apelando a soluções que permitam aos hospitais contratar profissionais e oferecer condições mais atrativas do que as que existem atualmente, sob pena de os serviços passarem a encerrar com cada vez mais frequências. "Daqui a três meses, se nada for feito, temos alguns hospitais a encerrar serviços dia sim dia não".

Questionado pelo i, o Hospital Garcia de Orta ainda não confirmou a alteração no período de funcionamento da urgência.