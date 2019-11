Este ano o verão de São Martinho chega acompanhado de chuva e frio. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo é esperada chuva nas regiões Norte e Centro do país e, na segunda-feira, dia de São Martinho, estão previstos períodos de chuva fraca em quase todo o país.

Nas regiões Norte e Centro são esperados períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da manhã. Há ainda a possibilidade de queda de neves nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde.

A Sul é esperado céu geralmente muito nublado. Há ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Alto Alentejo a partir da tarde.

Devido à previsão de agitação marítima forte, sete distritos de Portugal continental estão hoje e segunda-feira sob aviso amarelo. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Este domingo, as temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus, em Faro e Lisboa, e os 3 graus, na Guarda. As máximas vão oscilar entre os 17 graus, em Santarém e Setúbal, e os 7 graus, na Guarda.

Segunda-feira, o IPMA prevê períodos de chuva fraca até meio da tarde em quase todo o país e uma ligeira subida da temperatura máxima.