Heitor Lourenço confessa que foi "vítima de bullying" por ser vegetariano

Esta fotografia não me sai da cabeça desde ontem. O olhar deste ser dotado de sensibilidade é qq coisa! Dali a poucas horas estaria num matadouro. Fico feliz e confiante deste olhar ter sido uma das razões, entre outras, de me ter tornado vegetariano há mais ou menos 25 anos, altura em que era considerado um alienígena por esta escolha, tendo sido muitas vezes vítima de bullying ( que na altura não tinha este nome pomposo) Viva a vida e queremos todos ser felizes✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼❤️❤️❤️❤️

A post shared by Heitor Lourenço (@heitor_lourenco) on Nov 10, 2019 at 5:29am PST