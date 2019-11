Dez distritos em alerta amarelo a partir de quarta-feira

Dez distritos vão estar sob alerta amarelo esta quarta e quinta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 de quarta-feira e as 6h00 de quinta-feira. Para toda a costa portuguesa, o IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Para esta terça-feira é esperado céu muito nublado ou encoberto, com abertas na região sul até ao início da manhã e períodos de chuva a partir do início da manhã no litoral norte e centro.

Está também prevista a possibilidade de queda de neve acima dos 1.200/1.300 metros na região Norte a partir do período da tarde.

É esperado ainda vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se gradualmente moderado a forte nas terras altas a partir do final da manhã, neblina ou nevoeiro temporário, pequena descida da temperatura mínima na região Sul e pequena descida da máxima.