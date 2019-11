Acidente no IC5 provoca quatro feridos

O acidente ocorreu em Alijó, no concelho de Vila Real.

Uma colisão entre duas viaturas no IC5, esta quarta-feira, em Alijó, no concelho de Vila Real, provocou quatro feridos ligeiros.

O alerta foi dado às 09h46. As quatro vítimas foram transportadas para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos ligeiros, segundo o Jornal de Notícias.

O trânsito encontrou-se condicionado durante o período da manhã, no entanto, a partir das 11h00 já era possível circular de forma alternada por uma das faixas de rodagem, segundo a GNR.

No local estiveram 20 operacionais entre bombeiros, INEM e militares da GNR, apoiados por sete viaturas.